Tony Khan: “I nuovi cambi ai vertici WWE faranno solo bene alla competizione” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il patron della AEW, Tony Khan, ha parlato con “Sportsgrid” sostenendo che i nuovi cambi al vertice della WWE dopo l’addio di Vince Mcmahon lo scorso 22 Luglio, potranno solo apportare benefici ai fans. Ricordiamo che da quando il boss è andato via, Stephanie Mcmahon ha assunto la carica di co-CEO insieme a Nick Khan e Triple H è diventato capo del comparto creativo. “Non c’era questa situazione da quando la WCW è fallita…” Nella suddetta intervista, Tony Khan, ha detto : “cambierà la competizione, ma credo sia una cosa buona. La AEW è trasmessa in 130 Paesi in tutto il Mondo e qui negli USA ha acquisito una grande fanbase….anche se (sono cambiati nds) i ruoli di comando a ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il patron della AEW,, ha parlato con “Sportsgrid” sostenendo che ial vertice della WWE dopo l’addio di Vince Mcmahon lo scorso 22 Luglio, potrannoapportarefici ai fans. Ricordiamo che da quando il boss è andato via, Stephanie Mcmahon ha assunto la carica di co-CEO insieme a Nicke Triple H è diventato capo del comparto creativo. “Non c’era questa situazione da quando la WCW è fallita…” Nella suddetta intervista,, ha detto : “erà la, ma credo sia una cosa buona. La AEW è trasmessa in 130 Paesi in tutto il Mondo e qui negli USA ha acquisito una grande fanbase….anche se (sonoati nds) i ruoli di comando a ...

