Tommaso Stanzani racconta tutta la verità sul provino per il Gf Vip, parla della possibilità di fare il professionista ad Amici e sul rapporto con Maria De Filippi… (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tommaso Stanzani è stato uno degli allievi di Amici 20, il talent che gli ha permesso di trasformare la sua passione, ovvero il ballo, in un vero e proprio lavoro. Il ballerino infatti, per il secondo anno consecutivo, ha preso parte al cast di Battiti Live e nel corso di un'intervista rilasciata a SuperGuida TV ha parlato – tra le varie cose -, di Elisabetta Gregoraci, conduttrice di Battiti Live ed ex compagna di avventura al Gf di Tommaso Zorzi, fidanzato di Stanzani: Elisabetta è davvero molto carina. Con Tommaso la vediamo spesso e l'ho conosciuta grazie a lui. Elisabetta è sempre solare. In quel caso avevamo montato la coreografia e l'abbiamo modificata all'ultimo. Ci siamo guardati, siamo scoppiati a ridere insieme e lei mi ha dato un bacio.

