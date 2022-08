Tommaso Stanzani | “Il Grande Fratello Vip mi ha cercato”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Nel nutrito gruppo di personaggi più o meno famosi che sono stati contattati per partecipare alla settima edizione delVip c’era anche. L’ex ballerino di Amici (che ora si è dato al canto) e che da un anno vive apertamente la sua relazione conZorzi sarebbe dovuto essere uno dei nuovi vipponi di Alfonso Signorini, ma alla fine qualcosa è andato storto. A parlare è stato proprio lui fra le pagine di SuperGuidaTv. “Ero stato contattato per un colloquio. Non mi precludo mai niente e ho deciso di andare a parlare. Poi però a quella chiacchierata non è seguito più nulla da entrambe le parti. Sono stato abbastanza chiaro fin da subito. Ho subito fatto presente di non sapere se fossi stato in grado di fare un reality. So benissimo che Amici era un contesto totalmente ...