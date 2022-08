Tinder, lascia l’app di incontri l’amministratore delegato Nyborg (Di mercoledì 3 agosto 2022) Renate Nyborg, amministratore delegato di Tinder, ha lasciato l’app di incontri meno di un anno dopo aver assunto la guida della piattaforma. La sua partenza è stata annunciata nell’ambito di un rimpasto di gestione dell’azienda, ha dichiarato la società madre, Match Group. I piani dell’app di incontri di entrare in nuove tecnologie, tra cui le valute virtuali e altri beni virtuali, sono in fase di revisione nell’ambito del riassetto, ha dichiarato l’amministratore delegato di Match Group, Bernard Kim. Kim ha anche confermato che assumerà il ruolo di Nyborg mentre Tinder cerca un nuovo amministratore delegato permanente. Nyborg era stata nominata prima ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 agosto 2022) Renate, amministratoredi, hatodimeno di un anno dopo aver assunto la guida della piattaforma. La sua partenza è stata annunciata nell’ambito di un rimpasto di gestione dell’azienda, ha dichiarato la società madre, Match Group. I piani deldidi entrare in nuove tecnologie, tra cui le valute virtuali e altri beni virtuali, sono in fase di revisione nell’ambito del riassetto, ha dichiaratodi Match Group, Bernard Kim. Kim ha anche confermato che assumerà il ruolo dimentrecerca un nuovo amministratorepermanente.era stata nominata prima ...

