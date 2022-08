Tieni in salute il tuo intestino con IPC Method (Di mercoledì 3 agosto 2022) Rispetta la salute del microbiota Microbiota intestinale, che cos’è? È l’interprete principale della nostra salute: quando si altera questo ecosistema tutto il nostro corpo può andare in tilt. Nell’intestino risiede il 70% del nostro sistema immunitario. Per questa ragione è indispensabile che il nostro microbiota sia in perfetto stato di salute e in equilibrio. Quali L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Rispetta ladel microbiota Microbiota intestinale, che cos’è? È l’interprete principale della nostra: quando si altera questo ecosistema tutto il nostro corpo può andare in tilt. Nell’risiede il 70% del nostro sistema immunitario. Per questa ragione è indispensabile che il nostro microbiota sia in perfetto stato die in equilibrio. Quali L'articolo proviene da Novella 2000.

Antonellina8585 : @6I0V4NNI_6UIDI @michele81660 @MedBunker vabè, tieni presente che abbiamo al ministero della salute un non medico .… - afderas : @GiovanniBerluni @aniello7779 @antoniorizzoit @Gighen1970 tieni coglione ti meriti il peggio e adesso sparisci ign… - kiliglino : @STRAYKIZ_ se ci tieni alla tua salute mentale e al tuo portafoglio te lo sconsiglio vivamente - Sweeti3Pie2022 : @piadibenedetto @gracivaleria Ma perché? Dobbiamo credere che lo hai scritto in buona fede perchè tieni alla salute… - AguirreWrathofG : @GBruttini @jobwithinternet Andrebbe difesa....certo che se dici ad una popolazione che non si può uscire all'aria… -