The Italian Sea Group annuncia la nuova flotta Picchiotti (Di mercoledì 3 agosto 2022) The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, primo produttore in Italia di yacht sopra i 50 mt, a soli sei mesi dall'acquisizione degli storici brand Perini e Picchiotti, annuncia la nuova flotta che riporta in auge il marchio Picchiotti, nome che dal 1575 rappresenta l'eccellenza e l'eleganza della tradizione navale Italiana. La flotta Picchiotti con The Italian Sea Group, il progetto Il progetto, nato dalla collaborazione con Luca Dini e la sua Design & Architecture rappresenta l'intesa tra le idee ed esigenze di rilancio di TISG, che aveva l'obbiettivo di ripercorrere l'essenza stilistica storica di Picchiotti, con la partecipazione di Kurt ...

