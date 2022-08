The Boys 4, nuove aggiunte al cast della serie Amazon: tutte le novità (Di mercoledì 3 agosto 2022) La quarta stagione della serie di Amazon Prime Video The Boys dà il benvenuto a dei nuovi personaggi e ai loro interpreti: scopriamoli insieme. La terza stagione di The Boys si è appena conclusa, ma già si pensa alla numero 4 in casa Amazon Prime Video. Ogni nuovo corso, come è naturale che sia, porta con sé inediti personaggi e interpreti, e due di loro sono stati annunciati proprio nelle ultime ore. Susan Heyward (Orange Is The New Black) e Valorie Curry (The Following) si aggiungono infatti al cast della prossima stagione di The Boys nei panni di due nuovi supereroi, mentre l'interprete di Ryan, Cameron Crovetti, è stato promosso a series regular, sintomo di una sua maggiore presenza e crescente importanza nella ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 agosto 2022) La quarta stagionediPrime Video Thedà il benvenuto a dei nuovi personaggi e ai loro interpreti: scopriamoli insieme. La terza stagione di Thesi è appena conclusa, ma già si pensa alla numero 4 in casaPrime Video. Ogni nuovo corso, come è naturale che sia, porta con sé inediti personaggi e interpreti, e due di loro sono stati annunciati proprio nelle ultime ore. Susan Heyward (Orange Is The New Black) e Valorie Curry (The Following) si aggiungono infatti alprossima stagione di Thenei panni di due nuovi supereroi, mentre l'interprete di Ryan, Cameron Crovetti, è stato promosso as regular, sintomo di una sua maggiore presenza e crescente importanza nella ...

