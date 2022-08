TG1, Anzaldo vs Meloni: «La Meloni ha tanti altri peccati». Arrivano le scuse e la reprimenda della Maggioni (Di mercoledì 3 agosto 2022) Rassegna Stampa del TG1 Ancora caos al TG1. Questa volta è una battuta su Giorgia Meloni a mettere in imbarazzo e a provocare le immediate scuse. Elisa Anzaldo, conduttrice della rassegna stampa delle 6.35, parlava del mistero sulla fede calcistica della numero uno di Fratelli di Italia, oggi romanista, in passato – pare – laziale, quando si è lasciata andare. L’opinionista Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, commenta così il cambio di casacca della leader politica in ascesa: “Se peccato è, non è il peggior peccato di Giorgia Meloni” E la Anzaldi, ridendo sotto i baffi, rincara la dose: “Ce ne sono tanti altri”. Parole evitabili che non potevano passare inosservate, vista ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 3 agosto 2022) Rassegna Stampa del TG1 Ancora caos al TG1. Questa volta è una battuta su Giorgiaa mettere in imbarazzo e a provocare le immediate. Elisa, conduttricerassegna stampa delle 6.35, parlava del mistero sulla fede calcisticanumero uno di Fratelli di Italia, oggi romanista, in passato – pare – laziale, quando si è lasciata andare. L’opinionista Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, commenta così il cambio di casaccaleader politica in ascesa: “Se peccato è, non è il peggior peccato di Giorgia” E la Anzaldi, ridendo sotto i baffi, rincara la dose: “Ce ne sono”. Parole evitabili che non potevano passare inosservate, vista ...

