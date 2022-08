“Test di gravidanza”. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, è questo il vero gossip dell’estate (Di mercoledì 3 agosto 2022) Clamorosa indiscrezione sul conto di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Infatti, il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha parlato di un Test di gravidanza e le voci si stanno diffondendo ormai ovunque. Se confermato, si tratterebbe di una notizia incredibile e che stravolgerebbe la loro vita. Come era facile prevedere, questo rumor sta già rubando la scena e i fan sono in fermento perché hanno voglia di sapere proprio tutto. E il settimanale di gossip ha fornito i suoi primi dettagli. In questa calda estate caratterizzata soprattutto dalla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sono anche Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti ad essersi rubate la scena. In queste ore la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Clamorosa indiscrezione sul conto di. Infatti, il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha parlato di undie le voci si stanno diffondendo ormai ovunque. Se confermato, si tratterebbe di una notizia incredibile e che stravolgerebbe la loro vita. Come era facile prevedere,rumor sta già rubando la scena e i fan sono in fermento perché hanno voglia di sapere proprio tutto. E il settimanale diha fornito i suoi primi dettagli. In questa calda estate caratterizzata soprattutto dalla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sono anchead essersi rubate la scena. In queste ore la ...

Frances51070652 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Valenti01569870 : @headandthoughts Visto che le torte tra il video e foto sono diverse magari la sorpresa era che all interno vi era… - pandacattivo : E no, non sono nemmeno incinta che magari allora mi spiegavo sto malessere che mi affligge, ho fatto 3 test di gravidanza per divertimento - anzianazozzona : @chiamatemiCi @Alyenante Io quando andai a fare la tac con contrasto: “scusi, dice sul modulo che per le donne andr… -