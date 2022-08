Terremoto Italvolley | escluso Zaytsev | è addio?

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Nella giornata di ieri l’annuncio Nella giornata di ieri, 2 agosto, con una nota stampa, la Fipav ha reso noto l’esclusione, per scelte tecniche, di Ivandalla Nazionale di volley. L’opposto della Lube non rientra nella scelte dell’allenatore Ferdinando De Giorgi che ha deciso di non renderlo convocabile per il Mondiale. “Al termine di un appropriato percorso e dopo una attenta valutazione tecnica e di squadra, ho preso la decisione di comunicare all’atleta che non avrebbe fatto parte della rosa dei 14 per il Mondiale. Al fine di evitare qualsiasi tipo di «speculazione», sottolineo che l’atleta ha sempre tenuto una condotta esemplare”. Leggi anche:e il figlio vaccinato: «Mi sento un padre orgoglioso» Non ci sono altre motivazioni ufficiali enon ha proferito parola, almeno a livello ufficiale. L’azzurro, dopo ...