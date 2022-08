Tennis, Giulio Zeppieri: “Arriverò anche io al livello di Musetti. Spero nella top100 per fine anno. Il mio sogno…” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Giulio Zeppieri è salito prepotentemente alla ribalta del grande Tennis approdando in semifinale nell’ATP 250 di Umago: in quella circostanza il romano ha affrontato ad armi pari il n.4 del mondo Carlos Alcaraz, arrendendosi solo ai crampi nel corso del terzo set. Considerato un talento importante sin dalle categorie giovanili, Zeppieri sembra aver finalmente svoltato dal punto di vista mentale dopo il difficile ambientamento nel mondo dei professionisti. L’Italia potrebbe aver trovato un nuovo 2001 (compirà 21 anni il 7 dicembre) su cui costruire un futuro sempre più ambizioso. La semifinale di Umago ti ha sbloccato nella testa? Ora sei consapevole di poter giocare alla pari contro i migliori? “Sicuramente la semifinale di Umago mi ha aiutato tanto a capire qual è il mio livello allo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022)è salito prepotentemente alla ribalta del grandeapprodando in semifinale nell’ATP 250 di Umago: in quella circostanza il romano ha affrontato ad armi pari il n.4 del mondo Carlos Alcaraz, arrendendosi solo ai crampi nel corso del terzo set. Considerato un talento importante sin dalle categorie giovanili,sembra aver finalmente svoltato dal punto di vista mentale dopo il difficile ambientamento nel mondo dei professionisti. L’Italia potrebbe aver trovato un nuovo 2001 (compirà 21 anni il 7 dicembre) su cui costruire un futuro sempre più ambizioso. La semifinale di Umago ti ha sbloccatotesta? Ora sei consapevole di poter giocare alla pari contro i migliori? “Sicuramente la semifinale di Umago mi ha aiutato tanto a capire qual è il mioallo ...

