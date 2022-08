Tendenze tagli capelli antiage estate 2022 | è in voga il french bob e il mullet di Charlize Theron

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Anche in vacanza si possono scegliere e realizzare tanti nuovidi. Ad esempio si può prendere ispirazione da Demi Lovato che ha rinnovato il suo look è ha optato per un buzz cut. Quest'ultimo è perfetto per avere uno stile più giovanile. Oppure si può prendere in considerazione anche ilsfoggiato da. Adesso è arrivato il momento di scoprire tutte le novità a riguardo.Per avere un look molto più sbarazzino si può realizzare il buzz cut sfoggiato ultimamente da Demi Lovato: si tratta di una chioma cortissima, quasi rasata. L'hairstyle in questione è molto facile da portare e inoltre è velocissimo da ...