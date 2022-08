Ten Hag infuriato con Ronaldo | “È inaccettabile”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo quanto accaduto negli scorsi giorni, il rapporto tra Cristianoe il Manchester United è ormai ai minimi storici. Le parole di CR7 sui social sembravano voler zittire i numerosi rumors di mercato che lo vedono via da Manchester, eppure le acque non si sono affatto calmate. Difatti, quanto accaduto la scorsa domenica durante la sfida con il Rayo Vallecano ha davvero dell’incredibile. Dopo aver giocato un primo tempo poco brillante e parecchio svogliato, Cristiano viene sostituito all’intervallo dal proprio allenatore ten Hag per far spazio al giovane talento ex Atalanta Amad Diallo. Lite ten HagUna decisione, comunque, piuttosto comprensibile vista l’opportunità di dar spazio alle riserve in un contesto meno impegnativo come quello di un’amichevole pre-campionato. L’ex Real Madrid, però, non è stato dello stesso avviso e, ...