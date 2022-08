Ten Hag: «Il comportamento di Ronaldo è inaccettabile. Di certo non lo perdonerò» (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’ allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, ha etichettato il comportamento di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato lo stadio durante l’amichevole di domenica sera, dopo essere stato sostituito, come “inaccettabile”. Di seguito le parole del tecnico ad Ad: “Di certo non lo perdonerò. Questo è inaccettabile. Per tutti. Siamo una squadra e devi restare fino alla fine”. Ronaldo è stato sostituito nell’intervallo da Amad Diallo, che ha portato in vantaggio lo United con un rimbalzo da distanza ravvicinata al 48?. Resta ora da vedere quali saranno le conseguenze per il portoghese, il cui rapporto con il club è già ai minimi termini, data la sua intenzione di andar via e la mancanza di assenso da parte dello United. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’ allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, ha etichettato ildi Cristiano, che ha lasciato lo stadio durante l’amichevole di domenica sera, dopo essere stato sostituito, come “”. Di seguito le parole del tecnico ad Ad: “Dinon lo. Questo è. Per tutti. Siamo una squadra e devi restare fino alla fine”.è stato sostituito nell’intervallo da Amad Diallo, che ha portato in vantaggio lo United con un rimbalzo da distanza ravvicinata al 48?. Resta ora da vedere quali saranno le conseguenze per il portoghese, il cui rapporto con il club è già ai minimi termini, data la sua intenzione di andar via e la mancanza di assenso da parte dello United. L'articolo ilNapolista.

