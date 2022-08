Ten Hag attacca Cristiano Ronaldo | «Via in anticipo? È inaccettabile | siamo una squadra»

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Duro attacco da parte dell’allenatore del Manchester United Ten Hag aNel corso dell’amichevole di domenica scorsa tra Manchester United e Rayo Vallecano,è stato sostituito al termine del primo tempo e il portoghese ha subito lasciato Old Trafford. Un comportamento che, come dichiarato a Viaplay Sport Nederland, non è affatto piaciuto all’allenatore Ten Hag. L’ATTACCO – «Non lo accetto di certo. Penso che questo sia. Per tutti.unae devi restare fino alla fine». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Non c'è pace per il fenomeno portoghese che dopo gli insulti dei tifosi ricevuti su Twitter si prende anche il richiamo del tecnico Erik. L'olandese, appena arrivato sulla panchina dei Red ...MANCHESTER (Inghilterra) - "Non lo accetto di certo. Penso che questo sia inaccettabile. Per tutti. Siamo una squadra e devi restare fino alla fine". Con queste parole Erik, nuovo tecnico del Manchetser United, ha commentato quanto accaduto nel test amichevole contro il Rayo Vallecano. All'olandese, appena arrivato sulla panchina dei Red Devils, non sembra ...Al nuovo tecnico dei Red Devils non è piaciuto l'atteggiamento del portghese e di altri giocatori che hanno lasciato in anticipo lo stadio nel match contro il Rayo ...Ancora alta tensione tra l'allenatore del Manchester United e Cristiano Ronaldo, che ha lasciato lo stadio in anticipo dopo il cambio del tecnico.