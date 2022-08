Tecnici e politici. Pennisi legge Pomicino (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il libro di Paolo Cirino Pomicino “Il Grande Inganno-Controstoria della Seconda Repubblica” ha tre differenti dimensioni, la prima esplicita le altre due (forse più importanti) implicite. La prima pertiene alla storia politica italiana negli ultimi trent’anni. La seconda ha il tema di come e perché se un ceto politico (quello della “prima Repubblica”) ha esaurito il proprio compito non se ne è formato un altro di pari livello. La terza si chiede se i costi dei “governi Tecnici” sono inferiori o superiori ai loro benefici. La prima dimensione è di piacevole lettura (meravigliosa la paginetta dedicata al governo Ciampi). Si può essere d’accordo o meno con tutti gli aspetti della ricostruzione ma è sempre utile leggere il punto di vista di chi è stato, al tempo stesso anche se in momenti differenti e con enfasi diverse, sia protagonista ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il libro di Paolo Cirino“Il Grande Inganno-Controstoria della Seconda Repubblica” ha tre differenti dimensioni, la prima esplicita le altre due (forse più importanti) implicite. La prima pertiene alla storia politica italiana negli ultimi trent’anni. La seconda ha il tema di come e perché se un ceto politico (quello della “prima Repubblica”) ha esaurito il proprio compito non se ne è formato un altro di pari livello. La terza si chiede se i costi dei “governi” sono inferiori o superiori ai loro benefici. La prima dimensione è di piacevole lettura (meravigliosa la paginetta dedicata al governo Ciampi). Si può essere d’accordo o meno con tutti gli aspetti della ricostruzione ma è sempre utilere il punto di vista di chi è stato, al tempo stesso anche se in momenti differenti e con enfasi diverse, sia protagonista ...

IrisBlue2021 : @protectyourXI @EnricoLetta Mica solo lui Tutto il campo largo Grazie al Berlusca che ha rovinato la politica oggi… - justinicewerk : @La7tv Dipendenza dalla Russia di Putin??? Ok. Quale era l’alternativa??? Quale??? Ce lo insegnano alle scuole elem… - IrisBlue2021 : @IBezdomnyj @EnricoLetta Si ma noi votiamo loro e in un governo tecnico sai benissimo che loro non contano una cipp… - emmeenne8 : @ADeLuca_SlcCgil @carovana12 Pensa cosa sarebbe stato con i politici di professione al governo….anzi, meglio che te… - Sibilla79859082 : @AndreaGiuricin Eppure sono tecnici...Senza scomodare letture approfondite , i manuali di università lo scrivono ed… -