Teatro La Scala: il tempio della musica lirica nel mondo (Di mercoledì 3 agosto 2022) In un misterioso incendio arde il Teatro Regio Ducale: dalle sue ceneri, il 3 agosto 1778, viene edificato un nuovo Teatro, il Teatro La Scala, il tempio milanese della musica lirica, che ha fatto la storia di molti direttori d’orchestra, ballerini e musicisti, come Maria Callas, il cui fantasma, secondo la leggenda, sembra ancora aleggiare nel famoso Teatro. Teatro La Scala: le origini del Teatro dell’aristocrazia Teatro La Scala-credits: https://metropolitanmagazine.it/wp-content/uploads/2022/07/Teatro-alla-Scala-300×180-1.webpPer ricostruire la storia dell’antico Teatro milanese, è necessario ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) In un misterioso incendio arde ilRegio Ducale: dalle sue ceneri, il 3 agosto 1778, viene edificato un nuovo, ilLa, ilmilanese, che ha fatto la storia di molti direttori d’orchestra, ballerini e musicisti, come Maria Callas, il cui fantasma, secondo la leggenda, sembra ancora aleggiare nel famosoLa: le origini deldell’aristocraziaLa-credits: https://metropolitanmagazine.it/wp-content/uploads/2022/07/-alla--300×180-1.webpPer ricostruire la storia dell’anticomilanese, è necessario ...

fond_treccani : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #3agosto 1778 viene inaugurato il Teatro alla Scala di Milano. Per volontà di Maria Teresa d'Austria. #… - corgi_lover : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #3agosto 1778 viene inaugurato il Teatro alla Scala di Milano. Per volontà di Maria Teresa d'Austria. #… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #3agosto 1778 viene inaugurato il Teatro alla Scala di Milano. Per volontà di Maria Teresa d'Aus… - sulsitodisimone : 3 Agosto 1778 ? Inaugurazione del Teatro alla Scala con Europa riconosciuta di Antonio Salieri - StoriediStoria : 3 AGOSTO 1778. IL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO Sulle melodie di Europa riconosciuta, opera di Antonio Salieri, viene… -