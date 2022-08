Tangenziale est di Benevento: autovettura si ribalta, donna ferita (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Incidente stradale questa note intorno all’una, presso la Tangenziale Est direzione Stadio Ciro Vigorito. Una donna alla guida di una Fiat Panda, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo dell’autovettura e ha finito la sua corsa coricandosi su una fiancata. La donna, sola in auto, è stata trasportata dal personale del 118 all’Ospedale San Pio per le cure del caso. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sul posto gli agenti della polizia di Stato per i rilievi e i Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto- Incidente stradale questa note intorno all’una, presso laEst direzione Stadio Ciro Vigorito. Unaalla guida di una Fiat Panda, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo dell’e ha finito la sua corsa coricandosi su una fiancata. La, sola in auto, è stata trasportata dal personale del 118 all’Ospedale San Pio per le cure del caso. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sul posto gli agenti della polizia di Stato per i rilievi e i Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

