Tamponi negativi falsi per andare al lavoro o in vacanza: arrestato farmacista (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un farmacista della provincia di Cuneo è stato arrestato dai carabinieri del Nas con l’accusa di “falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici” e “somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica”. L’uomo registrava Tamponi con esito negativo ma in realtà mai effettuati per persone non vaccinate che avevano bisogno del Green Pass andare a lavorare o recarsi all’estero. L’uomo è dunque finito ai domiciliari nell’ambito di un’inchiesta sul rilascio dei Green Pass falsi e sulle vaccinazioni anti Covid mai eseguite che ha portato anche a venti indagati.Le indagini sono partite dopo il sequestro di quattro flaconi di vaccino scaduti e il rinvenimento di 400 siringhe abbinate per la loro somministrazione durante un’ispezione nell’ambito della ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Undella provincia di Cuneo è statodai carabinieri del Nas con l’accusa di “tà materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici” e “somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica”. L’uomo registravacon esito negativo ma in realtà mai effettuati per persone non vaccinate che avevano bisogno del Green Passa lavorare o recarsi all’estero. L’uomo è dunque finito ai domiciliari nell’ambito di un’inchiesta sul rilascio dei Green Passe sulle vaccinazioni anti Covid mai eseguite che ha portato anche a venti indagati.Le indagini sono partite dopo il sequestro di quattro flaconi di vaccino scaduti e il rinvenimento di 400 siringhe abbinate per la loro somministrazione durante un’ispezione nell’ambito della ...

fattoquotidiano : Registrava falsi tamponi negativi e vaccinazioni mai eseguite: arrestato un farmacista di Cuneo - Rock42719224 : RT @fattoquotidiano: Registrava falsi tamponi negativi e vaccinazioni mai eseguite: arrestato un farmacista di Cuneo - franconemarisa : Caricava tamponi negativi mai effettuati, farmacista agli arresti domiciliari - nuovasocieta : Tamponi negativi falsi per andare al lavoro o in vacanza: arrestato farmacista - Cuneodice_it : Registrava tamponi negativi mai effettuati per persone non vaccinate: farmacista ai domiciliari Vai all'articolo??… -