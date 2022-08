Tajani “Forza Italia mai succube di nessuno” (Di mercoledì 3 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo sempre avuto una linea chiara e non siamo mai stati succubi di nessuno, abbiamo sempre avuto posizioni chiare su scelte di politica interna, estera e vaccini e non abbiamo mai rinunciato alla nostra identità”. Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a Metropolis.“Le forze di coalizione di centrodestra sono diverse, non siamo un partito unico, noi facciamo parte della famiglia del Ppe e siamo noi la garanzia in Europa e negli Usa di un centrodestra liberale, garantista, europeista e atlantista. Sulla politica estera nel programma comune ci sarà un riferimento esplicito: non cambia la politica estera del governo precedente con un governo di centrodestra, nessuno pensa di uscire dalla Nato e dalla Ue. Questo nel programma viene messo nero su bianco e noi ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 3 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo sempre avuto una linea chiara e non siamo mai stati succubi di, abbiamo sempre avuto posizioni chiare su scelte di politica interna, estera e vaccini e non abbiamo mai rinunciato alla nostra identità”. Così il vicepresidente di, Antonio, a Metropolis.“Le forze di coalizione di centrodestra sono diverse, non siamo un partito unico, noi facciamo parte della famiglia del Ppe e siamo noi la garanzia in Europa e negli Usa di un centrodestra liberale, garantista, europeista e atlantista. Sulla politica estera nel programma comune ci sarà un riferimento esplicito: non cambia la politica estera del governo precedente con un governo di centrodestra,pensa di uscire dalla Nato e dalla Ue. Questo nel programma viene messo nero su bianco e noi ...

