Taiwan | la bravata di Nancy Pelosi altro non è che una provocazione Ora la Cina ha tre opzioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 agosto 2022)può essere una pietra di inciampo destinata a far da catalizzatore a una grave escalation del nuovo disordine mondiale? Sì, senza dubbio. Come ben sappiamo dal 24 febbraio in poi, il blocco occidentale guidato dai “falchi” a Washington e Londra, non considera affatto una “” il viaggio della speaker della Camera statunitense, proprio mentre è in corso la guerra “europea” tra Russia e Ucraina (più esattamente tra Russia e Nato/Stati Uniti) mentre, secondo me, la missione della speaker americana è puro incitamento, istigazione, e non ve n’era proprio bisogno nello scenario attuale. In verità laese dell’ottantenne, la politica democratica di origine italiana al suo “canto del cigno” con ...