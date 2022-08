Taiwan, incursione di 27 caccia cinesi nel giorno della partenza di Nancy Pelosi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il ministero della Difesa di Taiwan ha denunciato un’incursione di 27 caccia cinesi nella zona di difesa aerea, nel giorno della partenza della presidente della Camera Usa, Nancy Pelosi. “27 aerei dell’Esercito di liberazione popolare sono entrati nell’area circostante la Repubblica di Cina il 3 agosto 2022”, ha chiarito il ministero in un tweet, cambiando la tradizionale menzione alla Adiz (la zona di identificazione di difesa aerea) e facendo intendere che oggi possa essere avvenuto qualcosa di diverso. I caccia segnalati sono sei J-11, cinque J-16 e ben sedici Su-30. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il ministeroDifesa diha denunciato un’di 27nella zona di difesa aerea, nelpresidenteCamera Usa,. “27 aerei dell’Esercito di liberazione popolare sono entrati nell’area circostante la Repubblica di Cina il 3 agosto 2022”, ha chiarito il ministero in un tweet, cambiando la tradizionale menzione alla Adiz (la zona di identificazione di difesa aerea) e facendo intendere che oggi possa essere avvenuto qualcosa di diverso. Isegnalati sono sei J-11, cinque J-16 e ben sedici Su-30. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

