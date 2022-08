Taiwan, così gli Usa hanno dimostrato chi comanda davvero (Di mercoledì 3 agosto 2022) Giornali e opinionisti italioti, salvo rare eccezioni, non hanno capito (o fingono di non capire, ché l’antiamericanismo si porta sempre bene in società) cos’è successo a Taiwan. In sintesi: la Cina ha minacciato fuoco e fiamme, ha annunciato iniziative militari, ha addirittura alluso all’incolumità fisica della Pelosi, mobilitando le uniche due portaerei scalcagnate che ha e facendo alzare i caccia. È bastato che l’America schierasse una delle venti portaerei vere che possiede (la Uss Reagan), altre quattro navi da guerra e un apparato aereo impenetrabile, perché la retorica muscolare cinese si traducesse in nulla. A Taiwan, grazie a Dio (o al dollaro, fate voi) si è plasticamente disvelato tutto l’abisso militare che esiste ancora tra la prima potenza (democratica) del globo e la seconda potenza (totalitaria) del globo, e il primo a ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 3 agosto 2022) Giornali e opinionisti italioti, salvo rare eccezioni, noncapito (o fingono di non capire, ché l’antiamericanismo si porta sempre bene in società) cos’è successo a. In sintesi: la Cina ha minacciato fuoco e fiamme, ha annunciato iniziative militari, ha addirittura alluso all’incolumità fisica della Pelosi, mobilitando le uniche due portaerei scalcagnate che ha e facendo alzare i caccia. È bastato che l’America schierasse una delle venti portaerei vere che possiede (la Uss Reagan), altre quattro navi da guerra e un apparato aereo impenetrabile, perché la retorica muscolare cinese si traducesse in nulla. A, grazie a Dio (o al dollaro, fate voi) si è plasticamente disvelato tutto l’abisso militare che esiste ancora tra la prima potenza (democratica) del globo e la seconda potenza (totalitaria) del globo, e il primo a ...

