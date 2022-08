Taiwan, anche il Cremlino contro Nancy Pelosi: 'La sua visita distoglie l'attenzione dai problemi di Biden' (Di mercoledì 3 agosto 2022) La visita di Pelosi per il dicastero russo servirebbe anche a distogliere l'attenzione dai problemi interni che l'amministrazione Biden si ritrova a dover fronteggiare: aumento dei prezzi, inflazione, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ladiper il dicastero russo servirebbere l'daiinterni che l'amministrazionesi ritrova a dover fronteggiare: aumento dei prezzi, inflazione, ...

GiovaQuez : Due portaerei cinesi si stanno muovendo in vista della possibile visita di Nancy Pelosi a Taiwan. Anche per oggi, ci si rilassa domani - fattoquotidiano : Cnn: “Nancy Pelosi visiterà anche Taiwan”. Sale la tensione tra Stati Uniti e Cina. Il presidente Xi Jinping: “Non… - DelleCausePerse : @ilpost Per reprocità è giusto sottolineare che anche Taiwan considera la Cina parte del proprio territorio - italia_sono : @barbarab1974 La Cina non condivide le misure intraprese da NATO e UE in termini di sanzioni contro la Russia. L’Uc… - italia_sono : @marcodimaio Risultato: domani dovremo inviare armi anche a Taiwan? -