Svezia e Finlandia nella Nato Ecco il sì definitivo dell’Italia

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Con 202 voti favorevoli, tredici contrari e due astenuti, il Seha ratificato in via definitiva il ddl di ratifica dei protocolli di adesione dial Trattato dell’Alleanza Atlantica. Il provvedimento è stato già approvato dalla Camera dei Deputati, e con il voto di oggi si ratifica la volontà del nostro Paese a far accedere i due Paesi scandinavi alla. Subito dopo il voto sono arrivati i ringraziamenti da parte della, con la ministra degli Esteri, Ann Linde, che ha ringraziato l’Italia per il supporto dato al processo di adesione del suo Paese. Il sostegno all’adesione Il voto in Aula è stato infatti necessario per dare attuazione legislativa ai Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull’adesione di ulteriori Stati all’Alleanza, in quanto si tratta di vero e ...