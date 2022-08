Supplenze sostegno senza titolo, a parità di punteggio chi viene chiamato prima? [VIDEO] (Di mercoledì 3 agosto 2022) Al via la compilazione delle domande per le Supplenze da Gae e Gps. Fra i vari temi richiesti dai nostri utenti c'è quello relativo al caso in cui a parità di punteggio, viene chiamato prima chi ha messo tra le prime scelte il sostegno rispetto a chi lo ha inserito per ultimo. L'articolo Supplenze sostegno senza titolo, a parità di punteggio chi viene chiamato prima? VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 agosto 2022) Al via la compilazione delle domande per leda Gae e Gps. Fra i vari temi richiesti dai nostri utenti c'è quello relativo al caso in cui adichi ha messo tra le prime scelte ilrispetto a chi lo ha inserito per ultimo. L'articolo, adichi

orizzontescuola : Supplenze sostegno senza titolo, a parità di punteggio chi viene chiamato prima? [VIDEO] - NewSicilia : Mondo della scuola in fibrillazione per i numerosi errori contenuti nelle graduatorie pubblicate ieri per le supple… - lacittanews : Di redazione Domande per le supplenze e la scelta delle scuole da parte degli aspiranti inclusi nel… - ProDocente : Supplenze e assunzioni sostegno I fascia GPS, al via da oggi le domande su Istanze online - ProDocente : Supplenze da GaE e GPS, dalle scelte delle scuole fino al sostegno: la VIDEO GUIDA passo dopo passo. LIVE Mercoledì… -