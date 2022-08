orizzontescuola : Supplenze 2022/23, ecco perché è importante distinguere nella domanda tipologia 31 agosto e 30 giugno [VIDEO] - AniefTorino : Supplenze 2022/23, ecco perché è importante distinguere nella domanda tipologia 31 agosto e 30 giugno [VIDEO] - scuolainforma : Procedura conferimento supplenze docenti 2022/23, FAQ ufficiali Ministero Istruzione - ProDocente : Supplenze 2022/23, guida alla scelta delle preferenze [PDF] - CarloB30482104 : RT @Adnkronos: Supplenze GPS e Gae 2022/2023, graduatorie on line: domande al via da oggi: -

Scuola,per l'anno- 2023/ Al via le domande: online le graduatorie Soprattutto chi programma i film per l'estate pensa che anche gli italiani costretti a rimanere a casa debbano avere ...... le cattedre per l'anno scolastico/2023 saranno assegnate aai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per ledi cui all'articolo 4, comma 6 bis della legge 124 del ...Al via ieri la fase delle domande mirate a incarichi annuali per i docenti in Gae e Gps. Vittoria giudiziaria per dirigenti ko al concorso ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...