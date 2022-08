SuperEnalotto | ' 5+1' da 748mila euro nel Pordenonese

MarekNapoli : RT @napolimagazine: SUPERENALOTTO - Centrato un ‘5+1’ da oltre 748mila euro a Casarsa della Delizia (PN), il jackpot vola a 247,9 milioni d… - Salvato51270560 : @_Carabinieri_ Certo che potete aiutarci se lo volete . Pretendiamo le generalità di chi in una settimana con 3, 5+… - Salvato51270560 : @SkyTG24 Sky ,informateci chi ha intascato ieri sera il miliardo e mezzo di vecchie lire con un 5+1 del SuperEnalot… - Gazzettino : SuperEnalotto, centra un 5+1 e diventa quasi milionario: vinti 748mila euro a Casarsa della Delizia - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #SuperEnalotto, centrato un ‘5+1’ da oltre 748mila euro in Friuli. Il #jackpot vola a 247,9… -

E' stato centrato un '' da oltre 748mila euro a Casarsa della Delizia (Pordenone). Lo ... Nel concorso, il jackpot ...NUMERI VINCENTI DELCON LE QUOTE Nell'estrazione deldi martedì 2 agosto 2022 nessuno è riuscito a festeggiare con il 6 ma c'è stato un, che ha portato a casa 748mila 557,81 euro , vincita più importante di giornata. Ci sono stati 8 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...CASARSA DELLA DELIZIA (PORDENONE) - SuperEnalotto, centrato un 5+1 da oltre 748mila euro a Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone. La vincita è avvenuto nel ...