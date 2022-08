Super offerta della Juventus per Mertens: la risposta del giocatore (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ha destato un po’ di preoccupazione fra i tifosi del Napoli negli ultimi giorni la voce che vuole la Juventus interessata a Dries Mertens. Il belga è stato un autentico idolo per i supporters azzurri, diventando nei suoi 9 anni di permanenza all’ombra del Vesuvio il miglior marcatore della storia del Napoli. La sua storia d’amore con il club azzurro si è però interrotta in modo brusco, con l’ufficialità del suo addio a parametro 0 dopo il mancato rinnovo del suo contratto comunicata, tra l’altro, solo a luglio inoltrato. Adesso, il giocatore è svincolato e deve trovare una nuova squadra: nessuna strada sembra da escludere. Foto: Getty Images- Dries Mertens Mertens cuore azzurro: no alla Super offerta della Juve Secondo ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ha destato un po’ di preoccupazione fra i tifosi del Napoli negli ultimi giorni la voce che vuole lainteressata a Dries. Il belga è stato un autentico idolo per i supporters azzurri, diventando nei suoi 9 anni di permanenza all’ombra del Vesuvio il miglior marcatorestoria del Napoli. La sua storia d’amore con il club azzurro si è però interrotta in modo brusco, con l’ufficialità del suo addio a parametro 0 dopo il mancato rinnovo del suo contratto comunicata, tra l’altro, solo a luglio inoltrato. Adesso, ilè svincolato e deve trovare una nuova squadra: nessuna strada sembra da escludere. Foto: Getty Images- Driescuore azzurro: no allaJuve Secondo ...

juve_magazine : GAZZETTA - Mertens, 'no' alla super offerta della Juventus, non voleva tradire i tifosi del Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Mertens, 'no' alla super offerta della Juventus, non voleva tradire i tifosi del Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Mertens, 'no' alla super offerta della Juventus, non voleva tradire i tifosi del Napoli - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 21,95€ – 18,65€ ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Mertens, 'no' alla super offerta della Juventus, non voleva tradire i tifosi del Napoli -