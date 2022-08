Summer Cup U16: a le Touquet Italia battuta in finale dalla Spagna (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sulla terra rossa francese, la nazionale Under 16 maschile - Federico Cinà, Lorenzo Carboni, Lorenzo Angelini (capitano Massimo Valeri) - cede al termine di un infuocato doppio di spareggio Leggi su federtennis (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sulla terra rossa francese, la nazionale Under 16 maschile - Federico Cinà, Lorenzo Carboni, Lorenzo Angelini (capitano Massimo Valeri) - cede al termine di un infuocato doppio di spareggio

