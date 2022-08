Suicidio assistito, Elena è morta in Svizzera. Oggi Cappato si autodenuncia: rischia fino a 12 anni (Di mercoledì 3 agosto 2022) È morta ieri in Svizzera, dove si era recata con Marco Cappato, Elena, conosciuta con il nome di fantasia Adelina. “Ha appena confermato la sua volontà: è morta, nel modo che ha scelto, nel Paese che glielo ha permesso”. A darne la notizia su Twitter è lo stesso tesoriere dell’associazione “Luca Coscioni”. Che Oggi andrà a in una stazione dei carabinieri di Milano per autodenunciarsi alle autorità italiane. Per il reato di aiuto al Suicidio. Una fattispecie prevista dall’articolo 580 del codice penale che prevede pene che possono raggiungere anche i 12 anni di carcere. Suicidio assistito, è morta in Svizzera Elena La donna, veneta, 69 ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Èieri in, dove si era recata con Marco, conosciuta con il nome di fantasia Adelina. “Ha appena confermato la sua volontà: è, nel modo che ha scelto, nel Paese che glielo ha permesso”. A darne la notizia su Twitter è lo stesso tesoriere dell’associazione “Luca Coscioni”. Cheandrà a in una stazione dei carabinieri di Milano perrsi alle autorità italiane. Per il reato di aiuto al. Una fattispecie prevista dall’articolo 580 del codice penale che prevede pene che possono raggiungere anche i 12di carcere., èinLa donna, veneta, 69 ...

