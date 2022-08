Suicidio assistito, Elena è morta in Svizzera: Cappato si autodenuncia per averla aiutata (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Mi sono trovata davanti ad un bivio. Una strada più lunga che mi avrebbe portato all'inferno, una più breve che poteva portarmi qui in Svizzera, a Basilea: ho scelto la seconda". Elena, 69 anni, residente a Spinea in provincia di Venezia, ha scelto un videomessaggio per raccontare il suo addio alla vita. Nella giornata di martedì 2 agosto in una clinica elvetica, dove era arrivata il giorno prima accompagnata da Marco Cappato, ha portato a termine la sua volontà. "Avrei sicuramente preferito finire la mia vita nel mio letto, nella mia casa - ha aggiunto la donna - tenendo la mano di mia figlia e la mano di mio marito. Purtroppo questo non è stato possibile e, quindi, ho dovuto venire qui da sola". La donna aveva ricevuto la diagnosi di microcitoma polmonare a inizio luglio 2021. I medici le avevano detto che avrebbe avuto poche ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Mi sono trovata davanti ad un bivio. Una strada più lunga che mi avrebbe portato all'inferno, una più breve che poteva portarmi qui in, a Basilea: ho scelto la seconda"., 69 anni, residente a Spinea in provincia di Venezia, ha scelto un videomessaggio per raccontare il suo addio alla vita. Nella giornata di martedì 2 agosto in una clinica elvetica, dove era arrivata il giorno prima accompagnata da Marco, ha portato a termine la sua volontà. "Avrei sicuramente preferito finire la mia vita nel mio letto, nella mia casa - ha aggiunto la donna - tenendo la mano di mia figlia e la mano di mio marito. Purtroppo questo non è stato possibile e, quindi, ho dovuto venire qui da sola". La donna aveva ricevuto la diagnosi di microcitoma polmonare a inizio luglio 2021. I medici le avevano detto che avrebbe avuto poche ...

