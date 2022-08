Suarez | esordio col Nacional | «Triste per il risultato | ma…» – FOTO

(Di mercoledì 3 agosto 2022) L’attaccante Luisha fatto il suocon la maglia del: la sua gioia sui social Nella notte italiana, Luisha fatto il secondoin carriera con la maglia del. Entrato al 73? della partita contro l’Atletico Goianiense non è riuscito però a evitare la sconfitta per 10. E sui social, il Pistolero ha commentato il suo ritorno in campo con la squadra di Montevideo. IL POST – «Felice di giocare di nuovo con ilper la sconfitta ma convinti che possiamo ribaltare il. Andiamo possiamo farcela, tutti insieme». Contento por el volver a jugar en @! ??por la derrota pero convencido de que podemos dar vuelta el ...

PrimeraUruguay : Andati Quarti di #CopaSudamericana Sconfitta interna purtroppo per il @Nacional,sconfitto 1-0 dall'Atletico Goiani… -

L'attaccante Luisha fatto il suocon la maglia del Nacional: la sua gioia sui social Nella notte italiana, Luisha fatto il secondoin carriera con la maglia del Nacional. Entrato al 73 ...Per i Campioni d'Italia l'in campionato é fissato per sabato 13 agosto alle 18.30 a San ... (dal 27' st Caleta - Car D.), Rongier V.,L. (dal 1' st Milik A.). A disposizione: Bakambu C., ...Le aperture portoghesi di oggi, mercoledì 3 agosto 2022. A Bola "Acqua in bocca" Grande notte europea per il Benfica che batte.L’attaccante Luis Suarez ha fatto il suo esordio con la maglia del Nacional: la sua gioia sui social Nella notte italiana, Luis Suarez ha fatto il secondo esordio in carriera con la maglia del Naciona ...