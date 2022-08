Startup, blockchain, gaming e metaverso: al via call per l’innovazione (Di mercoledì 3 agosto 2022) C’è tempo fino al 31 agosto per candidarsi come Startup attiva nel settore gaming, Esports, blockchain, metaverso ed NFT per Alassio GameChain City, l’evento che, dal 7 al 9 ottobre, diffonderà nella città ligure la conoscenza sulle innovazioni portate dal gaming, dalla blockchain e dal web 3.0 in modo democratico. L’evento, organizzato dalla digital company che applica il funnel marketing al settore dello sport, Sport Digital House, dall’Osservatorio Italiano Esports dal Comune di Alassio, trasformerà la città ligure in una location ibrida, un binomio perfetto tra fisico e virtuale, in cui alle aziende saranno affidate strade e quartieri per mostrare i propri prodotti, organizzare eventi, simulazioni e speech in ambito blockchain, gaming, Esports, ... Leggi su fmag (Di mercoledì 3 agosto 2022) C’è tempo fino al 31 agosto per candidarsi comeattiva nel settore, Esports,ed NFT per Alassio GameChain City, l’evento che, dal 7 al 9 ottobre, diffonderà nella città ligure la conoscenza sulle innovazioni portate dal, dallae dal web 3.0 in modo democratico. L’evento, organizzato dalla digital company che applica il funnel marketing al settore dello sport, Sport Digital House, dall’Osservatorio Italiano Esports dal Comune di Alassio, trasformerà la città ligure in una location ibrida, un binomio perfetto tra fisico e virtuale, in cui alle aziende saranno affidate strade e quartieri per mostrare i propri prodotti, organizzare eventi, simulazioni e speech in ambito, Esports, ...

startzai : RT @cbcita: ?? ?????? ?????? ???????????? ???? ?? Enismaro è la vincitrice del Premio Speciale Italian Food Experience, partner Ufficiale della CBC 2022 ??… - cbcita : ?? ?????? ?????? ???????????? ???? ?? Enismaro è la vincitrice del Premio Speciale Italian Food Experience, partner Ufficiale dell… - fainformazione : Lo sharing per l'energia fa il botto Rocket Sharing Company, startup quotata su Euronext Growth Milan pochi mesi f… - fainfoeconomia : Lo sharing per l'energia fa il botto Rocket Sharing Company, startup quotata su Euronext Growth Milan pochi mesi f… - mbellini3 : Nasce in Argentina ed è una #startup nata per seguire, tracciare, controllare la 'Crop Story' dei prodotti agricoli… -