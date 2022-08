Sparatoria Pescara | è giallo | chi c’è davvero dietro al killer | VIDEO

(Di mercoledì 3 agosto 2022): cosa c’èl’esecuzione? Una zona della città tranquilla, residenziale e vicina al centro quella in cui ieri si è consumata unache ha lasciato tutti senza parole. L’agguato, documentato tra l’altro da undiffuso in rete, ha ucciso Walter Albi, architetto di 66 anni, e ha ferito in modo molto grave l’ex calciatore Luca Cavallito, 48 anni, che era al tavolo con la vittima al Bar del Parco e che, dopo due interventi chirurgici, è ora ricoverato in rianimazione in prognosi riservata., è: l’ombra della criminalità organizzata pugliese Gli inquirenti sono al lavoro per identificare l’aggressore, che era vestito tutto di nero e aveva il viso coperto da un casco ...

Agenzia_Ansa : È di almeno un morto il bilancio provvisorio di una sparatoria davanti ad un bar di Pescara: a terra, oltre la zona… - neXtquotidiano : Chi è il mandante dell'agguato all'architetto e all'ex calciatore? - LucaMilantoni : RT @DocRiserva: Al #TG5 delle 11 hanno ridato la notizia della sparatoria a Pescara aggiungendo che l'ex calciatore rimasto ferito nell'agg… - RaffaelloZizzo : RT @DocRiserva: Al #TG5 delle 11 hanno ridato la notizia della sparatoria a Pescara aggiungendo che l'ex calciatore rimasto ferito nell'agg… - ale_libero : RT @DocRiserva: Al #TG5 delle 11 hanno ridato la notizia della sparatoria a Pescara aggiungendo che l'ex calciatore rimasto ferito nell'agg… -

È in apprensione per il figlio che lotta tra la vita e la morte dopo ladell'altro giorno a. Dario Cavallito, 80 anni, padre dell'ex calciatore Luca, ferito in maniera grave nell'imboscata di lunedì scorso non si dà pace. Il suo ragazzo non ha avuto la ...Laavvenuta a, nel Bar del Parco, e che ha portato alla morte di Walter Albi , architetto 66enne - mentre la seconda vittima, Luca Cavallito , 49 anni, è ricoverata in condizioni ...Colpi d'arma da fuoco in centro La tragedia poco prima di cena, all’ora dell’aperitivo in un bar appartato in un luogo tranquillo, all’angolo tra una strada chiusa e la Strada Parco, a Pescara. Due co ...Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti sui motivi dell'agguato. Luca in passato ha avuto problemi con la giustizia ...