Soverato, picchiata perche' chiede di essere pagata. L'avvocato: "La persona va rispettata" (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Episodi del genere non dovrebbero succedere, il rispetto della persona dovrebbe andare al di la' dei soldi. Non doveva succedere un episodio di violenza". Cosi' l'avvocato Filomena Pedulla' ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Episodi del genere non dovrebbero succedere, il rispetto delladovrebbe andare al di la' dei soldi. Non doveva succedere un episodio di violenza". Cosi' l'Filomena Pedulla' ha ...

Open_gol : La donna, lavoratrice stagionale nigeriana di 25 anni, era andata a licenziarsi e a chiedere il compenso per le ore… - Agenzia_Ansa : Lo schiaffo ripreso in un video diventato virale #ANSA - francescacuore6 : Questo come lo chiamate, fascistelli? - Peppe24245235 : Soverato, donna nigeriana chiede di essere pagata e viene picchiata. #soverato hai perso un turista quest'anno… - Hanan1868 : RT @ChiranAngelgela: A Soverato #Beauty, una giovane lavoratrice nigeriana in un ristorante,è stata picchiata dal proprietario perché volev… -