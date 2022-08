Soul Roby e la sua musica “sogno e realtà”

(Di mercoledì 3 agosto 2022) MILANO – Il talento è un dono intrinseco, una caratteristica non comune, una particolare dote che rende unici e speciali. Il talento però non è solamente legato ad avere una bella voce, ma è un talento mentale, una predisposizione a focalizzare la propria vita per uno scopo ‘artistico e professionale’.è un cantante che riesce a tradurre le proprie idee nel sound desiderato, che si rende disponibile a ‘lasciarsi scoprire’ come artista e come persona soprattutto. Le sue interpretazioni spaziano dal pop, dal, al rhythm ‘n blues, che plasma a sua immagine e somiglianza. Il suo carburante rimane sempre il fuoco e il vigore che risiede nella sua voce robusta. Ogni sua canzone racconta una storia d’amore. Emozioni e leggerezza a tutto sprint. Il suo ultimo cd “Un’ora d’amore” sprigiona tutta l’essenza del suo genere ...

