Sostanza vietata all’interno di cosmetici | scatta il sequestro dell’Agenzia delle Dogane

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Agenzia(ADM), nell’ambitoattività antifrode, ha sventato il tentativo di frode in commercio di un rilevante quantitativo di prodotti: profumo, gel doccia, acqua da toeletta, profumo “roll on“. I prodotti sono stati sequestrati e il legale rappresentante della società esportatrice è stato denunciato per tentata frode e violazione al codice al consumo. Ad agire i funzionari dell’Ufficiodi Napoli 2 – Sezione di Nola, che hanno controllato la merce, oggetto di esportazione in Libia, per poi inviarla presso il Laboratorio di Roma per le analisi chimiche al fine di verificarne gli ingredienti e il livello di nocività; dagli esami è emersa la presenza di “Lilial“,che, ai sensi ...