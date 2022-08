Sos Turista | attenzione alle truffe su affitti case vacanze

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Sullein Italia la truffa è dietro l’angolo e, il più delle volte, affidarsi ad annunci online nei siti più gettonati non dà garanzie. I primi dieci operatori turistici italiani, che espongono annunci sul web, le cosiddette ‘bacheche’ non hanno competenze in merito e non rispondono mai dei problemi che si creano. “Se la casa è diversa da quella affittata, o addirittura se non esiste, non è un loro problema. Ogni anno lo sportello Sosriceve 20-30 chiamate ma è interessante notare che non tutti i malcapitati denunciano la truffa”. E’ quanto segnala Marzio Govoni, coordinatore nazionale dello sportello Sos-Federconsumatori, parlando con l’Adnkronos. “Chi ospita a pagamento l’inserzione non risponde minimamente del contenuto, né di quanto può accadere nel corso della vacanza” ...