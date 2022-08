Sophie Codegoni e Giucas Casella entrano nel cast di Avanti un altro! (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lei ha 22 anni, è simpatica e dotata di grande fascino. Nonostante la giovane età lavora da tempo come modella nello showroom di Chiara Ferragni ma è diventata famosa grazie alla partecipazione al programma Uomini e Donne. Lui ha qualche anno in più, 72 per la precisione, ama mettersi in gioco e possiede una naturalezza e un sense of humour tra i più bizzarri e divertenti. Stiamo parlando di Sophie Codegoni e Giucas Casella, due protagonisti indiscussi dell’ultimo Grande Fratello Vip. Una delle opinioniste del Gf Vip 2022, insieme ad Adriana Volpe, è stata Sonia Bruganelli, compagna di Paolo Bonolis ma anche produttrice di Avanti un altro!, il fortunato programma delle reti Mediaset. La donna, abile talent scout, non si è lasciata sfuggire l’opportunità di rinfrescare il ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lei ha 22 anni, è simpatica e dotata di grande fascino. Nonostante la giovane età lavora da tempo come modella nello showroom di Chiara Ferragni ma è diventata famosa grazie alla partecipazione al programma Uomini e Donne. Lui ha qualche anno in più, 72 per la precisione, ama mettersi in gioco e possiede una naturalezza e un sense of humour tra i più bizzarri e divertenti. Stiamo parlando di, due protagonisti indiscussi dell’ultimo Grande Fratello Vip. Una delle opinioniste del Gf Vip 2022, insieme ad Adriana Volpe, è stata Sonia Bruganelli, compagna di Paolo Bonolis ma anche produttrice diun, il fortunato programma delle reti Mediaset. La donna, abile talent scout, non si è lasciata sfuggire l’opportunità di rinfrescare il ...

