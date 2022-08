Solana sotto attacco | qualcuno ha già rubato più di 7 milioni di dollari

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono stati sottratti dagli "hot wallet", cioè da quelli connessi alla rete costantemente. Per ora non si conoscono anche le modalità dell'....

fontifabio1gmc : RT @koinsquareNews: Migliaia di wallet Solana sono sotto attacco Secondo l'auditor blockchain OtterSec, nelle ultime ore sono stati prosci… - koinsquareNews : Migliaia di wallet Solana sono sotto attacco Secondo l'auditor blockchain OtterSec, nelle ultime ore sono stati pr… - FrenckCoppola : ...e intanto il network @solana è sotto attacco... sono stati prosciugati wallet online con perdite per gli utenti abbastanza importanti... - gianmarcoeth : Buongiorno Solana?? Altro giorno, altro hack I miei capelli cadono e io non apro bocca. Abbastanza comprensibile… - MelfiCarmelo : Solana scenderà sotto i 34$? O salirà a 44$?????????? -

Cointelegraph Italia

... che perde solo l'1,41% rispetto a ieri e che scendei 23.000 Dollari, posizionandosi attorno ... Male anche i token come Cardano,, Polkadot e Polygon (MATIC) , tutti con perdite piuttosto ...Il prossimo supporto importante è vicino alla zona di 1.600 dollari, al didella quale il ...è in calo del 3,5% e viene scambiato vicino al livello di supporto a 42 dollari. In caso di ... Migliaia di wallet Solana sotto attacco, prosciugati milioni di dollari Finora sia Phantom che Magic Eden hanno commentato la violazione, sostenendo che stanno lavorando con altri team per arrivare alla radice del problema ...Il recente incremento dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve ha fornito uno slancio rialzista a tutti gli asset di rischio, criptovalute comprese ...