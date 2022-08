Società per Azione: ecco il patto delle poltrone dopo settimane di liti (Di mercoledì 3 agosto 2022) dopo giorni di tensioni e accuse, stop and go, una stretta di mano poi disconosciuta e due ore di faccia a faccia con tanto di testimoni per evitare eventuali nuove marce indietro, Enrico Letta e Carlo Calenda, assieme a Benedetto Della Vedova, siglano un patto elettorale che li vedrà correre insieme alle urne. patto scritto nero su bianco in cui si mette ben in chiaro che nessun leader sarà candidato nei collegi uninominali, ma nemmeno personalità divisive (come gli ex M5S, Luigi Di Maio, esponenti della sinistra), di cui si faranno carico i dem, assicurano dal Nazareno. Niente «blindatura» nemmeno per le ministre ex FI Gelmini e Carfagna, che saranno candidate da Azione nel proporzionale. Una «spartizione» che vede il 70% dei seggi al Pd e il 30 a Azione e Più Europa (scomputando dal calcolo le altre ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 3 agosto 2022)giorni di tensioni e accuse, stop and go, una stretta di mano poi disconosciuta e due ore di faccia a faccia con tanto di testimoni per evitare eventuali nuove marce indietro, Enrico Letta e Carlo Calenda, assieme a Benedetto Della Vedova, siglano unelettorale che li vedrà correre insieme alle urne.scritto nero su bianco in cui si mette ben in chiaro che nessun leader sarà candidato nei collegi uninominali, ma nemmeno personalità divisive (come gli ex M5S, Luigi Di Maio, esponenti della sinistra), di cui si faranno carico i dem, assicurano dal Nazareno. Niente «blindatura» nemmeno per le ministre ex FI Gelmini e Carfagna, che saranno candidate danel proporzionale. Una «spartizione» che vede il 70% dei seggi al Pd e il 30 ae Più Europa (scomputando dal calcolo le altre ...

