Sky – Meret allo Spezia, il portiere verso l'addio (Di mercoledì 3 agosto 2022) Alex Meret allo Spezia in prestito, notizia di calciomercato lanciata da Gianluca Di Marzio esperto di mercato di Sky Sport. Sono momenti decisivi per il futuro della porta del Napoli, con Meret che anche nella sfida con il Girona ha subito un'altra dose di critiche. Il portiere sembra incolpevole sul gol subito, frutto di una bellissima triangolazione, ma c'è chi è convinto che anche in questo caso potesse fare di più. Meret aveva compiuto errori già con Adana e Maiorca. Ora il futuro di Meret è verso lo Spezia. Secondo Di Marzio si può procedere per un accordo in prestito. Visto che Meret è in scadenza di contratto nel 2023 vuol dire che il giocatore dovrà prima rinnovare e poi passare in Liguria. In questo modo la ...

