Sileri dice basta con la politica: "Torno a fare il medico, non mi candido" (Di mercoledì 3 agosto 2022) Pierpaolo Silveri non si ricandiderà alle prossime elezioni politiche in programma il prossimo 25 settembre. Il nome del sottosegretario alla Salute era stato inserito nei giorni scorsi tra i possibili candidati di «Impegni Civico», il nuovo movimento politico fondato da Luigi Di Maio e Bruno Tabacci. Notizie infondate, come spiega lo staff di Sileri, che conferma che il sottosegretario non ha intenzione di ricandidarsi e, alla fine della legislatura, tornerà alla sua professione di medico e professore. «In merito alle notizia sulle candidature per le prossime elezioni politiche a Roma e nel Lazio, nella quale si fa il nome, tra gli altri, di Pierpaolo Sileri, il sottosegretario alla Salute ribadisce, come ha più volte avuto modo di affermare, che al termine di questa legislatura tornerà al proprio lavoro di chirurgo e ...

