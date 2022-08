Sicurezza nelle scuole di Latina | la priorità di Fratelli d’Italia

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 agosto 2022)– “Realizzare il piano strategico per la messa indelle nostrevuol dire soprattutto dare agli studenti e studentesse la garanzia che la loro incolumità fisica e la loro salute sono tutelate a livelli di rischio minimo o molto ridotto”. A parlare sono gli esponenti di, Andrea Chiarato e Patrizia Fanti. “Vuol dire – spiegano Chiarato e Fanti – far dotare le aule dei sistemi di areazione e ricambio che proteggono dalle infezioni virali. E vuol dire che ogni luogo dove vengono svolte le lezioni viene esaminato con le procedure idonee per adottare poi i sistemi di risposta tali che non possano più rappresentare un rischio per la loro incolumità. Sostanzialmente vuol dire fare quello che non ha fatto amministrazione Coletta e quindi ...