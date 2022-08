Siccità in Toscana: Bilancino garantirà acqua fino a ottobre. Va peggio in provincia di Lucca e nell’Aretino (Di mercoledì 3 agosto 2022) Bilancino, con la sua storia tormentata (lo scandalo, gli arresti, la difficile conclusione dei lavori con un commissario straordinario) oggi, in un'estate 2022 che si sta rivelando la più secca che si ricordi, garantirà acqua a Firenze e alla Toscana centrale almeno fino a ottobre L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 3 agosto 2022), con la sua storia tormentata (lo scandalo, gli arresti, la difficile conclusione dei lavori con un commissario straordinario) oggi, in un'estate 2022 che si sta rivelando la più secca che si ricordi,a Firenze e allacentrale almenoL'articolo proviene da Firenze Post.

