Si inietta per anni liquido gonfia-muscoli: morto "Hulk brasiliano" (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si chiamava Valdir Segato ed è deceduto il giorno del suo 55esimo compleanno, dopo una grave crisi respiratoria. Star di TikTok, aveva oltre 1,6 milioni di follower

