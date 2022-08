Sì anche del Senato all’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato Urso | “FdI sa da che parte stare”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Con 202 voti favorevoli, 13 contrari e due astensione, l’Assemblea delha approvato in via definitiva il ddl di ratifica dell’adesione di, (Trattato Nord Atlantico). Per la cronaca ha votato contro il gruppo degli ex M5s, tra cui l’ex presidente del Copasir Vito Petrocelli. Ieri invece aveva votato contro Fratoianni, che è in trattative per entrare nell’alleanza con Letta e Calenda. “Non abbiamo mai avuto dubbi da che, tanto più oggi, a fronte di una ratifica dell’adesione dial trattato dell’Alleanza Atlantica non è un fatto formale ma un evento storico”: lo ha detto ilre FdI Adolfo, ...