She-Hulk: la serie Marvel cambia data di uscita su Disney+ (Di mercoledì 3 agosto 2022) La nuova serie Marvel She-Hulk, con star Tatiana Maslany, ha ora una nuova data di uscita sugli schermi di Disney+. Disney+ ha annunciato un cambiamento nella data di uscita della serie She-Hulk: il progetto con star Tatiana Maslany debutterà infatti il 18 agosto, di giovedì, non più il 17. La stagione, che potrebbe essere l'unica realizzata come altri progetti prodotti da Marvel Studios per il piccolo schermo, sarà composta da nove puntate. La protagonista di She-Hulk: Attorney at Law, Tatiana Maslany, ha spiegato che la serie sarà molto diversa da quelle del passato e sarà contraddistinta da un umorismo irriverente. La creatrice ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 agosto 2022) La nuovaShe-, con star Tatiana Maslany, ha ora una nuovadisugli schermi diha annunciato unmento nelladidellaShe-: il progetto con star Tatiana Maslany debutterà infatti il 18 agosto, di giovedì, non più il 17. La stagione, che potrebbe essere l'unica realizzata come altri progetti prodotti daStudios per il piccolo schermo, sarà composta da nove puntate. La protagonista di She-: Attorney at Law, Tatiana Maslany, ha spiegato che lasarà molto diversa da quelle del passato e sarà contraddistinta da un umorismo irriverente. La creatrice ...

marc_lovxr : HANNO POSTICIPATO SHE HULK DI 1 GIORNO PORCO SCOIATTOLO, DOVEVA USCIRE IL GIORNO DEL MIO COMPLEANNO MA PERCHÉ NON M… - itsmikapenniman : ma perché she hulk spostata di un giorno what was the reason - _JennWalts : L'account di she hulk che mi chiama bestie?????????????? - badtasteit : #SheHulk: nuova data d'uscita per la serie tv #MarvelStudios - androkyrie : oddio hanno spostato she hulk ai giovedì -