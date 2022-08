Serie A: Milan firma De Ketelaere per 35 milioni di euro (Di mercoledì 3 agosto 2022) 2022-08-02 21:59:33 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: TDopo settimane e settimane di complicate trattative, finalmente è arrivata la tanto attesa fumata bianca: Charles De Ketelaere (Club Bruges, 21 anni) è il nuovo acquisto del Milano campione dello ‘scudetto’. Gli italiani pagheranno la squadra belga 35 milioni di euro per il centrocampista fiammingo e per il calciatore lo stipendio è di circa 2,5 milioni a corso. A soli 21 anni, CDK è già un internazionale assoluto per paese ed è stato tre volte campione della Jupiler Pro League… avendo esperienza anche in Champions League. Nell’ultimo corso ha fatto il salto di qualità con 18 gol e 10 assist che portano la sua firma. Così, Paolo Maldini completa l’agognato ‘big hit’ del Milan per ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 3 agosto 2022) 2022-08-02 21:59:33 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: TDopo settimane e settimane di complicate trattative, finalmente è arrivata la tanto attesa fumata bianca: Charles De(Club Bruges, 21 anni) è il nuovo acquisto delo campione dello ‘scudetto’. Gli italiani pagheranno la squadra belga 35diper il centrocampista fiammingo e per il calciatore lo stipendio è di circa 2,5a corso. A soli 21 anni, CDK è già un internazionale assoluto per paese ed è stato tre volte campione della Jupiler Pro League… avendo esperienza anche in Champions League. Nell’ultimo corso ha fatto il salto di qualità con 18 gol e 10 assist che portano la sua. Così, Paolo Maldini completa l’agognato ‘big hit’ delper ...

Gazzetta_it : Leao, sarà l'anno della consacrazione. Da Pallone d'Oro - gippu1 : Aspettando #DeKetelaere, la maglia numero 90 del Milan è stata indossata in serie A solo per cinque minuti (più rec… - FIGCfemminile : ?????? Ecco la programmazione ufficiale della prima giornata! Tutti gli incontri su #TIMVISION ?? ????Como Women-Juventu… - Milannews24_com : Sfida tra numeri 90 nel derby tra #Milan e Inter - ciriello95 : @Hart82Sci @pasqlaragione Ragazzi volete capirlo che scredi al Milan una zecca mai una previsione ho capito o no è… -